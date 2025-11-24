پخش زنده
عملیات گشت و تجسس پلیس میاندوآب به دستگیری سه متهم و کشف مقادیر قابل توجهی اموال سرقتی منجر شد و سارق اصلی به ۲۵ فقره سرقت اقرار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، دستگیری یک سارق حرفهای اماکن خصوصی در شهرستان میاندوآب با تلاش نیروهای انتظامی این شهرستان انجام شد.
سرهنگ فخرالدین رستمپور، فرمانده انتظامی میاندوآب، اعلام کرد که مأموران کلانتری ۱۳ شهید باهنر هنگام گشتزنی و انجام عملیات تجسسی، یک سارق سابقهدار را به همراه دو مالخر شناسایی و در حین سرقت دستگیر کردند.
به گفته وی، پس از اجرای عملیات، متهمان بازداشت و از محل اختفای مالخران مقدار قابل توجهی اموال مسروقه کشف و ضبط شد. نتایج بازجوییها نشان میدهد که این سارق تاکنون به ارتکاب ۲۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرده است.
فرمانده انتظامی میاندوآب ارزش اموال کشفشده را حدود ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود که پرونده این سه نفر برای رسیدگیهای قانونی به دستگاه قضایی ارسال شده است.
سرهنگ رستمپور همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را سریعا از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.