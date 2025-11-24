بمناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و به نیت عمر با برکت یاس نبوی ۱۸ دیگ حلیم نذری طبخ و در بین مردم توزیع شد.

طبخ و توزیع ۱۸ دیگ حلیم نذری در تکاب

طبخ و توزیع ۱۸ دیگ حلیم نذری در تکاب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسلم فکری رییس هیأت امنای مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) تکاب گفت: بمناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و به نیت عمر با برکت یاس نبوی ۱۸ دیگ حلیم نذری طبخ و در بین مردم توزیع شد.

فکری افزود: همه ساله در شب شهادت حضرت زهرا (س) ۱۸ دیگ حلیم با مساعدت خیرین و هیئت امنا و جوانان فاطمی مسجد حضرت زهرا (س) تکاب ۱۸ دیگ حلیم طبخ و در بین مردم توزیع می‌شود.

وی گفت: این سنت حسنه یادگار نیاکان ماست و انتظار می‌رود نسل‌های بعدی نیز همین رویه را دنبال کرده و ارادت قلبی خود را به حضرت زهرا (س) ابراز دارند.