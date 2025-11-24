به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آیین تشییع ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در میدان انقلاب ارومیه آغاز شد.

بمدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان‌غربی گفت:یکی از این شهدا که ۲۵ سال سن داشت، در عملیات والفجر ۳ به شهادت رسیده و پیکرش در منطقه عملیاتی مهران تفحص شده، در یکی از شهرک‌های صنعتی استان به خاک سپرده خواهد شد.

سردار وحیدی گفت:شهید دیگر که ۲۷ ساله و در عملیات کربلای پنج به شهادت رسیده و پیکرش در منطقه شلمچه تفحص شده است، در شهر نازک علیا پلدشت تدفین می‌شود.

سردار وحیدی اضافه کرد: همچنین، شهید ۲۰ ساله‌ای که در عملیات خیبر به شهادت رسیده و پیکرش در منطقه مجنون تفحص شده است، در قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) آرام خواهد گرفت.