شرکتهای هوایی ونزوئلا با رد فضاسازی تبلیغاتی آمریکا اعلام کردند که عملیات پروازی آنها در امنیت کامل و طبق برنامه عادی ادامه دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شرکتهای هواپیمایی ونزوئلایی لیزر (Laser)، استلار (Estelar) و ونزوئلانا (Venezolana de Aviación) اعلام کردند که با وجود لغو پروازهای برخی خطوط هوایی بینالمللی، فعالیتهای خود را به صورت عادی ادامه میدهند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که اداره هوانوردی فدرال آمریکا با صدور یک هشدار امنیتی، آسمان ونزوئلا و جنوب دریای کارائیب را به دلیل وضعیت بالقوه خطرناک منطقهای ناامن اعلام کرده بود.
پیش از این در روز شنبه، شرکت ونزوئلایی آویور (Avior) و شرکت کلمبیایی وینگو (Wingo) نیز بر حفظ برنامههای پروازی داخلی و بینالمللی خود تأکید کرده بودند.
این رویکرد در تضاد کامل با تصمیم شرکتهای ایبریا (اسپانیا)، تپ (پرتغال)، گل (برزیل) و آویانکا (کلمبیا) است که روز گذشته از توقف موقت پروازهای خود به کاراکاس خبر دادند. شرکت ایبریا اعلام کرده در حال ارزیابی شرایط برای ازسرگیری پروازهاست و آویانکا نیز دلیل لغو پرواز را تغییرات عملیاتی عنوان کرده است.