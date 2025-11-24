به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مراسم تشییع پیکر مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس، صبح امروز همزمان با سراسر کشور، با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، و مردم شهیدپرور سنندج در میدان آزادی پیاده‌راه فردوسی تا میدان انقلاب برگزار شد.

این مراسم به عنوان یکی از مهم‌ترین رویداد‌های ملی در شهر، به یاد و گرامیداشت جانفشانی‌های رزمندگان اسلام است.

مراسم تشییع شهیدان گمنام در سنندج، علاوه بر ارادت به شهیدان و گرامیداشت یاد آنها، به عنوان نمادی از ایثار و مقاومت ملت ایران در دوران دفاع مقدس شناخته شد.