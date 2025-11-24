پخش زنده
مراسم تشییع پیکرهای مطهر ۳ شهید گمنام دفاع مقدس همزمان با سراسر کشور ساعتی پیش در سنندج آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مراسم تشییع پیکر مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس، صبح امروز همزمان با سراسر کشور، با حضور جمعی از مسئولان، خانوادههای معظم شهدا، و مردم شهیدپرور سنندج در میدان آزادی پیادهراه فردوسی تا میدان انقلاب برگزار شد.
این مراسم به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای ملی در شهر، به یاد و گرامیداشت جانفشانیهای رزمندگان اسلام است.
مراسم تشییع شهیدان گمنام در سنندج، علاوه بر ارادت به شهیدان و گرامیداشت یاد آنها، به عنوان نمادی از ایثار و مقاومت ملت ایران در دوران دفاع مقدس شناخته شد.