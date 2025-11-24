پخش زنده
مهدی زندیه وکیلی با صدور پیامی درگذشت مادر شهیدان والامقام رجبعلی و علی شاهمیرزالو را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متن پیام استاندار مرکزی به این شرح است.
بسماللهالرحمنالرحیم
با نهایت تأثر و اندوه، درگذشت مادر گرانقدر شهیدان والامقام رجبعلی و علی شاهمیرزالو را به خانواده معزز ایشان، مردم شریف استان و جامعه ایثارگری تسلیت عرض میکنم.
این بانوی صبور و فداکار که سالها پرچم استقامت، ایمان و مادریِ شهدا را برافراشته نگاه داشت، امروز به فرزندان شهیدش پیوست و چشم از جهان فرو بست؛ اما میراث معنوی او در حافظه تاریخ این سرزمین جاودانه خواهد ماند.
از درگاه خداوند متعال برای آن مادر مؤمنه، علو درجات، رحمت واسعه و همنشینی با حضرت زهرا (س) و فرزندان شهیدش مسألت دارم و برای بازماندگان محترم صبر و اجر الهی آرزو میکنم.