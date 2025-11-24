پخش زنده
امروز: -
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر هیچگونه مازوتسوزی در نیروگاههای تبریز و بناب انجام نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مجید فرشی اظهار کرد: مازوتسوزی در نیروگاههای تبریز و بناب قطع شده و اکنون این نیروگاهها از گاز طبیعی استفاده میکنند.
وی درباره وضعیت آلودگی هوای تبریز و فعالیت برخی صنایع آلاینده از جمله صنایع پتروشیمی و کورههای آجرپزی اطراف شهر نیز گفت: تیمهای بازرسی از صنایع آلاینده، متشکل از اداره کل صنعت، معدن و تجارت، محیطزیست و دانشگاه علوم پزشکی، گشتهایی انجام میدهند و با بازدید از صنایع آلاینده دستور تعطیلی آنها را صادر میکنند و تاکنون چند کارگاه و صنایع آلاینده تعطیل شدهاند.
طبق دادههای سامانه پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون، شاخص هوای تبریز ۱۵۵ و در وضعیت ناسالم برای همه قرار دارد.