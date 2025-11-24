به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ "سعید محمدی زاد" درتشریح این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی شهرستان زرندیه در یک ماه گذشته و در عملیات‌های مختلف موفق به کشف مقادیری مواد مخدر در این شهرستان شدند.

وی افزود: در این عملیات‌ها ۱۰ نفرخرده فروش و قاچاقچی دستگیر و ۱۴ کیلو گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه در پایان با اشاره به اینکه متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه مواد مکشوفه به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.