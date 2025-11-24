رسانه‌های پاکستانی از خنثی سازی یک حمله تروریستی به مقر سپاه مرزی این کشور در شهر پیشاور خبر داده و اعلام کردند: در درگیری مسلحانه سه تروریست به هلاکت رسیدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان سه عامل انتحاری صبح امروز به مقر سپاه مرزی ارتش این کشور در شهر پیشاور حمله کردند.

یکی از مهاجمان انتحاری خود را در ورودی اصلی این مرکز امنیتی منفجر کرد و دو مهاجم دیگر هنگام تلاش برای ورود به محوطه، در تبادل آتش با نیرو‌های ارتش به هلاکت رسیدند

به گزارش منابع امنیتی در این حمله سه نیروی نظامی کشته و حداقل پنج نفر دیگر ـ شامل دو عضو نیروی مرزبانی ارتش و سه تن از شهروندان زخمی شدند.

بازرسان پلیس و ارتش اعلام کردند که با هوشیاری و مقاومت نیرو‌های مستقر، تلاش تروریست‌ها برای ورود به داخل مقر ناکام ماند و هر سه مهاجم پیش از رسیدن به اهداف خود از پای درآمدند.

طبق اعلام فرماندهان محلی، عملیات پاک‌سازی در اطراف محل حادثه همچنان ادامه دارد و منطقه تحت کنترل کامل نیرو‌های امنیتی است.

اواسط آبان ماه نیز یک دانشکده افسری ارتش پاکستان در منطقه «وزیرستان جنوبی» توسط تروریست‌های تحریک طالبان موسوم به تی تی پی مورد حمله قرار کرفته بود که با هلاکت پنج تروریست بیش از ۵۰۰ دانشجوی افسری توسط نیرو‌های امنیتی نجات یافتند.