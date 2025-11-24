بازدید رئیس موزه ملی ایران از مسجد جامع سردشت

جبرئیل نوکنده، رئیس موزه ملی ایران به همراه ریباز میرزایی فرماندار، صلاح محمدی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سردشت و جمعی از مسئولان از مسج جامع تاریخی این شهر بازدید کردند.