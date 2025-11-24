بازدید رئیس موزه ملی ایران از مسجد جامع سردشت
جبرئیل نوکنده، رئیس موزه ملی ایران به همراه ریباز میرزایی فرماندار، صلاح محمدی، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سردشت و جمعی از مسئولان از مسج جامع تاریخی این شهر بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سردشت در این بازدید اظهار کرد: این مسجد از جمله بناهای ارزشمند منطقه به شمار میرود در جریان بازسازی این مسجد، باستانشناسان به آثار تاریخی مهمی دست یافتند که کشف خشتهایی متعلق به دوره ساسانی از جمله آنها است.
صلاح محمدی افزود: از شاهکارهای معماری این مسجد که برگرفته از مسجد جامع اصفهان است میتوان به بهرهگیری از تمامی المانهای معماری اسلامی اشاره کرد.
او ادامه داد: این کشف، اهمیت تاریخی شهر سردشت و لزوم توجه و حفظ میراث فرهنگی آن را بیش از پیش نمایان میسازد.