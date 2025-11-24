

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

آنتورپ ۱ - ۲ دندر

- در تیم دندر علیرضا جهانبخش هافبک ایرانی و جدید این تیم که از هیرنفین هلند راهی این تیم شده تا پایان نیمه اول بازی کرد.

وسترلو ۰ - ۰ خنت

- در تیم وسترلو اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانی به طور کامل بازی کرد.

لالوویه ۰ - ۱ اندرلخت

کلوب بروخه ۱ - ۰ اسپورتینگ شارلروآ

اونیون سن ژیلوآز ۲ - ۰ سرکل بروخه

لوون ۱ - ۲ سن ترویدن

استاندارد لیژ ۰ - ۰ زولته واره خم

خنک ۰ - ۱ مخلن

- در جدول لیگ بلژیک تیم اونیون سن ژیلوآز با ۳۶ امتیاز در صدر است و تیم‌های کلوب بروخه با ۳۲، اندرلخت با ۲۸ و سن ترویدن با ۲۷ امتیاز دوم تا چهارم هستند. تیم وسترلو (تیم اللهیار صیادمنش) با ۶۵ امتیاز در رده دوازدهم قرار دارد و تیم دندر (تیم علیرضا جهانبخش) با ۸ امتیاز در رده شانزدهم (قعرجدول) قرار گرفته است.