ظرفیت های صنعتی و سرمایه گذاری ایران در نمایشگاه ایلام
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی ایلام دیماه امسال به صحنه معرفی فرصتهای نوین اقتصادی کشور تبدیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «رضا محمدرحیمی » مدیرکل صنعت، معدن و تجارت ایلام در نشست صادرات غیر نفتی اظهار داشت: نخستین نمایشگاه ملی صنایع کوچک و متوسط، توانمندیهای صادراتی و فرصتهای سرمایهگذاری ایران ۱۶ تا ۱۹ دی با حضور استانهای سراسر کشور در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی ایلام برگزار میشود.
وی افزود: این رویداد با هدف معرفی ظرفیتها و توانمندیها، جذب سرمایهگذاران و ایجاد زمینه توسعه صنعتی استان ایلام برنامهریزی شده است.
محمدرحیمی اضافه کرد: این نمایشگاه به عنوان رویدادی مهم برای گسترش همکاری و همافزایی فعالان بخش صنعت با سرمایهگذاران داخلی و خارجی پیشبینی شده است.
وی با تاکید بر اهمیت برگزاری این نمایشگاه، بر هماهنگی همه دستگاهها و نهادهای استان در اجرای هرچه بهتر آن تاکید کرد.
مدیرکل صمت ایلام بیان کرد: شهرکهای صنعتی استان بخشی از هزینههای برگزاری را تقبل کردهاند تا کیفیت مطلوب رویداد تضمین شود.
محمدرحیمی یادآور شد: این نمایشگاه فرصت ارزشمندی برای معرفی طرح ها و ظرفیتهای صادراتی و سرمایهگذاری ایلام است و انتظار میرود دستاوردهای آن در توسعه اقتصادی استان ملموس باشد.