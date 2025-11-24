خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «رضا محمدرحیمی » مدیرکل صنعت، معدن و تجارت ایلام در نشست صادرات غیر نفتی اظهار داشت: نخستین نمایشگاه ملی صنایع کوچک و متوسط، توانمندی‌های صادراتی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران ۱۶ تا ۱۹ دی با حضور استان‌های سراسر کشور در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی ایلام برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد زمینه توسعه صنعتی استان ایلام برنامه‌ریزی شده است.

محمدرحیمی اضافه کرد: این نمایشگاه به عنوان رویدادی مهم برای گسترش همکاری و هم‌افزایی فعالان بخش صنعت با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پیش‌بینی شده است.

وی با تاکید بر اهمیت برگزاری این نمایشگاه، بر هماهنگی همه دستگاه‌ها و نهاد‌های استان در اجرای هرچه بهتر آن تاکید کرد.

مدیرکل صمت ایلام بیان کرد: شهرک‌های صنعتی استان بخشی از هزینه‌های برگزاری را تقبل کرده‌اند تا کیفیت مطلوب رویداد تضمین شود.

محمدرحیمی یادآور شد: این نمایشگاه فرصت ارزشمندی برای معرفی طرح ها و ظرفیت‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری ایلام است و انتظار می‌رود دستاورد‌های آن در توسعه اقتصادی استان ملموس باشد.