به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ذبیح‌الله خداییان در این دستور که خطاب به بازرسان استان مازندران صادر شد، گفت: جنگل‌های هیرکانی به عنوان یکی از قدیمی‌ترین زیست‌بوم‌های طبیعی جهان، نقش حیاتی در تعادل محیط زیست و حفظ تنوع زیستی دارند و حفاظت از این عرصه‌ها رسالتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به حضور بازرسان در منطقه آتش‌سوزی الیت، دستور داد: میزان آمادگی و کیفیت عملکرد تجهیزات دستگاه‌های ذیربط بررسی شود و هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی که در ایجاد حادثه یا اخلال در روند اطفا نقش داشته باشد، شناسایی و مستند شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: گزارش جامعی از این حادثه باید بلافاصله پس از اتمام عملیات اطفا تهیه و به سازمان ارسال شود.

این اقدام در پی آتش‌سوزی اخیر در جنگل‌های هیرکانی منطقه الیت چالوس صورت گرفته که از ۱۰ آبان ماه آغاز شده و هنوز به طور کامل مهار نشده است.