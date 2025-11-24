براثر انفجار در یک خانه مسکونی در استان قندهار افغانستان، دو عضو خانواده کشته و هفت نفر از آنها زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، منابع بیمارستانی در استان قندهار امروز اعلام کردند: این انفجار در یک خانه مسکونی در شهرستان «میوند» استان قندهار به وقوع پیوست که براثر آن دو عضو خانواده جان خود را از دست دادند و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

گزارش‌ها حاکی از آن است مواد منفجره در داخل بخاری این خانه منفجر شده است و زنان و کودکان نیز در بین کشته و زخمی شدگان هستند.

مهمات و مواد منفجره باقی مانده از جنگ‌های افغانستان که به خانه‌های مسکونی در این کشور منتقل می‌شود، انفجار آن همواره باعث رویداد‌های خونین می‌شود.