به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آباده گفت: در این شب شعر ۱۲ شاعر برجسته از انجمن‌های ادبی شعر و ادب شهریار این شهر و سرای قلم اقلید اشعار خود را با هدف ترویج فرهنگ فاطمی در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرائت کردند.

حسین نعمت اللهی افزود: موضوع اشعار قرائت شده در این شب شعر، مدح و ثنای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، همسرداری، تربیت فرزندان و شخصیت سیاسی و اجتماعی حضرت زهرا سلام الله علیها و دفاع از ولایت بود.

او ادامه داد: در پایان این شب شعر، با حضور خانواده شهید جاوید الاثر سبزوی از تمثال این شهید رونمایی شد.