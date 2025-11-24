پخش زنده

آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) از ادامه سیاست گرسنهسازی ساختاری در نوار غزه و تشدید بحرانهای انسانی در سایه کمبود شدید منابع مالی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از خبرگزاری شهاب، عدنان ابو حسنه مشاور رسانهای آنروا اعلام کرد که بحران غذا، علاوه بر مشکلات گسترده در بخشهای آموزش، سلامت و تأمین مالی، به طور همزمان میلیونها آواره فلسطینی در غزه، کرانه باختری، سوریه، لبنان و اردن را تحت تأثیر قرار داده است.
وی با بیان اینکه فشارهای رژیم صهیونیستی و محدودیتهای اعمال شده علیه فعالیتهای این سازمان وضعیت را به مرز فروپاشی رسانده است، تأکید کرد: قانون ممنوعیت فعالیت آنروا و سایر اقدامات محدود کننده، کسری بودجهای سنگین برجای گذاشته است که تا پایان سه ماهه نخست سال آینده به حدود ۲۰۰ میلیون دلار میرسد.
به گفته ابو حسنه، این کسری مالی به طور مستقیم بر توانایی سازمان در پرداخت حقوق بیش از ۳۰ هزار کارمند خود در مناطق مختلف عملیات اثر گذاشته است.
مشاور رسانهای آنروا پیشتر در اظهاراتی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی مانع کمک رسانی به مردم غزه است.
عدنان ابو حسنه در تشریح این رویکرد تلآویو گفت که این آژانس از تمامی ظرفیتهای لجستیکی و منابع لازم برای ارائه کمکهای انسانی به میلیونها فلسطینی در نوار غزه برخوردار است، اما محدودیتهای اعمالشده از سوی اسرائیل مانع اصلی ورود این کمکها به غزه به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد که ادامه این موانع، روند ارائه خدمات حیاتی به جمعیت نیازمند را به شدت مختل کرده است.
حملات رژیم صهیونیستی با وجود آتش بس اعلام شده در غزه ادامه در حالی ادامه دارد که جهان شاهد پایبند نبودن این رژیم به تعهد و آتش بس در سایه سکوت میانجیهای توافق است.
رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.
جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیهای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.
ارتش رژیم اسرائیل نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتشبس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیروهای اسرائیلی در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.