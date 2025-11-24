به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گیلان، پیکر‌های مطهر ۷ شهید گمنام با استقبال و پس از تشییع مردم شهیدپرور گیلان به میدان شهدای ذهاب رشت رسید و آیت الله فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان بر پیکر‌های مطهر ۷ شهید گمنام نماز میت را اقامه کرد.

پس از اقامه نماز بر پیکر شهدای گمنام در میدان شهدای ذهاب رشت، هم اکنون مراسم عزاداری و سوگواری با حضور قشر‌های مختلف مردم در حال برگزاری است.

مردم گیلان با حضور پرشور خود در این مراسم، بار دیگر ارادت خود را به شهیدان و آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان دادند و با پیکر‌های پاک شهیدان وداعی معنوی داشتند.

این وداع باشکوه، تجدید بیعتی با خون پاک شهدای گرانقدر و تأکیدی بر تداوم مسیر آنان در دفاع از انقلاب اسلامی بود.