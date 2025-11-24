منابع خبری گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی مناطق مختلفی از شمال و جنوب نوار غزه را از هوا و زمین هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از شبکه الاقصی، جنگنده‌ها و بالگرد‌های رژیم صهیونیستی مناطق شمال شرق رفح در جنوب نوار غزه را بمباران کردند.

همزمان تانک‌های ارتش رژیم اشغالگر نیز این منطقه را زیر آتش سنگین گرفتند.

شهر خان یونس در جنوب نوار غزه نیز صحنه حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی بود و این آتشباری ادامه دارد.

مناطق شمال نوار غزه از جمله بیت لاهیا نیز شاهد آتش سنگین هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی است.

منطقه التعلیم در شرق بیت لاهیا هم اکنون زیر آتش سنگین هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی است.

حملات رژیم صهیونیستی با وجود آتش بس اعلام شده در غزه ادامه در حالی ادامه دارد که جهان شاهد پایبند نبودن این رژیم به تعهد و آتش بس در سایه سکوت میانجی‌های توافق است.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.

جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم اسرائیل نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیرو‌های اسرائیلی در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.