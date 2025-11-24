آغاز سرشماری گونههای جانوری در منطقه خاییز دهدشت
طرح سرشماری گونههای جانوری در منطقه حفاظت شده خاییز دهدشت آغاز شد .
عبدال دیانتی گفت: طرح سرشماری حیات وحش در مناطق حفاظت شده گرمسیری در شهرستانهای باشت، گچساران، کهگیلویه و بهمئی و به مدت سه روز اجرا می شود.
دیانتی با بیان اینکه ۳۲۷ هزار هکتار از عرصههای طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد را مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع تشکیل میدهد افزود: منطقه حفاظت شده خاییز در شهرستان کهگیلویه از مناطق دارای تنوع زیستی بالا در سطح استان است که در این منطقه گونهها جانوری شامل کل و بز، پلنگ، گربه کاراکال، گربه وحشی، گراز، گرگ، خفاش و سایر خزندگان زیست میکنند.
وی با اشاره به اینکه در این سرشماری پستانداران شاخص منطقه از جمله کل و بز مورد نظر است، اضافه کرد: هدف از این سرشماری شناسایی نقاط قوت و ضعف و مشکلاتی که باعث کاهش و تخریب جمعیت حیات وحش و همچنین عواملی که در افزایش این جمعیت تاثر گذار است علت یابی می شود.
روح الله عزیزی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کهگیلویه هم با بیان اینکه بیش از ۵۰ گونه گیاهی و ۷۰ گونه جانوری در منطقه حفاظت شده خاییز وجود دارد، گفت: هدف از این طرح سرشماری که در کمنطفه حفاظت شده خاییز در حال اجرا است آگاهی از عوامل تاثیر گذار برای حفاظت از حیات وحش اعم از گونههای جانوری و گونههای گیاهی است تا بتوانیم از این عرصهها بهتر حفاظت کنیم.