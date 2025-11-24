رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به وضع پل‌های قدیمی پایتخت و ضرورت نوسازی و مقاوم‌سازی آنها، گفت: برخی سازه‌های شهری قدمتی بیش از ۳۰ سال دارند و هرچند از نظر تاریخی قدیمی محسوب نمی‌شوند؛ اما به دلیل افزایش بار ترافیکی، نیازمند مقاوم سازی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری گفت: مقاوم‌سازی پل‌ها، ضرورت فوری برای حفظ ایمنی شهروندان، کاهش خسارات احتمالی در بحران‌هایی مانند زلزله و تضمین تداوم خدمت‌رسانی شبکه حمل و نقل است. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری داشته باشد؛ در حالی که اجرای برنامه‌های منظم ارزیابی و بازسازی و تقویت سازه‌ها می‌تواند آینده‌ای امن‌تر و پایدارتر برای تهران رقم بزند.

وی با بیان اینکه در مجموع ۵۱ پل در تهران نیازمند مقاوم‌سازی هستند، افزود: از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰ تنها ۲۴ پل مقاوم‌سازی شده بود. این در حالیست که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، مدیریت شهری موفق شده است تا ۱۷ پل دیگر را به طور کامل مقاوم‌سازی کند. همچنین برنامه‌ریزی شده تا ۱۰ پل دیگر نیز تا پایان بهار ۱۴۰۵ تکمیل و مقاوم‌سازی شوند.

آقامیری با اشاره به اینکه سرعت اجرای طرحهای زیرساختی در این دوره چند برابر شده است، گفت: در مجموع، تعداد پل‌های مقاوم‌سازی‌شده در دوره جدید معادل عملکرد بیش از یک دهه گذشته بوده و این امر نشان‌دهنده تمرکز جدی بر ایمنی سازه‌های شهری است.

وی درباره وضع پل‌های قدیمی از جمله پل سیدخندان نیز گفت: این پل اولویت مقاوم سازی نیست؛ پس از اتمام طرحهای اولویت‌دار، بررسی و مقاوم‌سازی این پل نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت درباره پل حافظ نیز بیان کرد: مقاوم‌سازی پل حافظ نیز مورد نیاز است و چون تصمیم بر حفظ سازه فعلی گرفته شده، مطالعات تکمیلی آن در حال انجام است.

آقامیری در پایان تأکید کرد: طرحهای در اولویت، ابتدا تکمیل می‌شوند و پل‌هایی که شرایط پایدارتر دارند در مراحل بعدی به صورت برنامه‌محور، وارد چرخه مقاوم‌سازی خواهند شد.