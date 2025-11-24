به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به گزارش آر تی، مارک کارنی در اجلاس گروه ۲۰ در آفریقای جنوبی گفت: «مرکز ثقل» اقتصاد جهانی در حال تغییر است.

کارنی گفت: واشنگتن نباید نقش خود را در عرصه بین‌المللی بیش از حد ارزیابی کند و افزود: طیف وسیعی از مسائل را می‌توان بدون دخالت ایالات متحده حل کرد. او در حاشیه اجلاس گروه ۲۰ در آخر هفته به خبرنگاران گفت: «مرکز ثقل» اقتصادی نیز در حال دور شدن از آمریکا است.

ایالات متحده در این نشست که در ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی برگزار شد، شرکت نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، این کشور را به ارتکاب نسل‌کشی علیه کشاورزان سفیدپوست متهم کرده و دلیل غیبت خود را همین موضوع عنوان کرده است.

واشنگتن همچنین ادعا کرد: به دلیل عدم حضور ایالات متحده، فقط خلاصه‌ای از گزارش رئیس می‌تواند پس از اجلاس منتشر شود. گروه ۲۰ روز یکشنبه بیانیه‌ای صادر کرد.

کارنی روز یکشنبه گفت: «این نشست «کشور‌هایی را گرد هم آورد که نماینده سه چهارم جمعیت جهان، دو سوم تولید ناخالص داخلی جهانی و سه چهارم تجارت جهان هستند و این در حالی است که ایالات متحده رسماً در آن شرکت نمی‌کند.» «این یادآوری است که مرکز ثقل اقتصاد جهانی در حال تغییر است.»

به گفته نخست وزیر کانادا، تصمیماتی که اعضای گروه ۲۰ در طول این نشست اتخاذ کردند، علیرغم تحریم ایالات متحده، همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است. او همچنین گفت :کانادا به دنبال تقویت روابط با کشور‌های مختلف، از جمله آفریقای جنوبی، هند و چین است.

سیریل رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، پیش از اجلاس اظهار داشت: گروه ۲۰ «به جلو حرکت می‌کند» و «مورد زورگویی قرار نخواهد گرفت» و افزود: تصمیم ایالات متحده برای تحریم این نشست «به ضرر آنها» بوده است.