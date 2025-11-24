به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان اردستان گفت: طرح سرشماری پاییزه با هدف برآورد جمعیت و بررسی وضعیت حفاظتی گونه‌ها در ۵۵ درصد از منطقه خارو اجرا شد.

حسین شواخی افزود: هدف از این سرشماری برآورد جمعیت، بررسی وضعیت حفاظتی، زاد و ولد و مرگ و میر حیات وحش و همچنین شناسایی نقاط قوت و ضعف برای برنامه ریزی و مدیریت منطقه است.

وی ادامه داد: در این سرشماری، جمعیت گونه‌های شاخص شامل کل و بز، قوچ و میش و جبیر بر اساس اصول استاندارد و با استفاده از وش مشاهده مستقیم و پهپاد تصویر برداری هوایی، در مسیر‌های مشخص و در قالب ۹ گروه شمارش شد، که نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، که به دلیل حفاظت و مراقبت، تأمین علوفه و آبگاه‌ها است.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان اردستان گفت: سال گذشته شاهد کاهش بارندگی و خشکسالی شدید بودیم، اما با تلاش همکاران و دوستداران محیط‌زیست تعدادی آبشخور دستی جانمایی و آبگاه‌های قدیمی مرمت و احیا شدند.

وی افزود: تمرکز اصلی سرشماری بر گونه‌های علف‌خوار است، اما هر گونه مشاهده از گوشتخواران رأس زنجیره غذایی مانند گربه‌سانان و سگ‌سانان، پرندگان شاخص و خزندگان کمیاب نیز ثبت، تصویر برداری و یادداشت می‌شود و گونه‌های در معرض خطر انقراض توجه ویژه‌ای دریافت می‌کنند.

پناهگاه حیات وحش خارو یک پناهگاه حیات وحش با مساحت ۳۲۷ هزار هکتار به طور مشترک در شهرستان‌های اردستان و نائین قرار دارد. این پناهگاه حیات وحش در فهرست مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست ایران است.