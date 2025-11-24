پخش زنده
مرمت تنها مسجد چهارمناره تاریخی کشور در شهرستان داراب آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان داراب گفت: جمعآوری کففرش و ازارههای ناسازگار، خاکبرداری، کفسازی راهروها و شبستان و اجرای کففرش با آجرهای سنتی و نقوش اصیل در دستور کار قرار گرفته است.
علیرضا پرویزی همچنین از سبکسازی سقف، برچیدن اندود و کاهگلهای فرسوده، اجرای عایقبندی جدید و استحکامبخشی بخشهایی از ستونها به عنوان بخش دیگری از اقدامات مرمتی یاد کرد.
پرویزی افزود: این طرح با اعتباری افزون بر ۲ میلیارد تومان و با حمایت مستقیم ادارهکل میراث فرهنگی و پیگیریهای مستمر اداره شهرستان در حال اجرا است.
رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان داراب گفت: مسجد جامع داراب به دلیل چهارمناره بودن و معماری منحصربهفرد خود، از شاخصترین جاذبههای شهرستان است و همواره در صدر اسامی مقصد گردشگران قرار دارد.
او ادامه داد: فضای معنوی و اصالت معماری اسلامی این مسجد، آن را به یکی از مهمترین نقاط بازدید گردشگران تبدیل کرده است.