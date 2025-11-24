تلاش برای ساخت «موزه صلح» و ثبت جهانی تپه رَبط، دو محور مهم نشست اخیر مسئولان بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اولین جلسه رسمی درباره روند ثبت جهانی تپه باستانی «رَبط» روز گذشته با حضور ریباز میرزایی فرماندار سردشت و مدیرکل موزه ملی ایران برگزار شد. در این نشست که جمع‌بندی همایش ثبت جهانی این محوطه تاریخی نیز در آن ارائه شد، سطح علمی و فرهنگی برنامه مورد تقدیر شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

فرماندار سردشت در سخنانی با اشاره به نقش مهم و آگاهانه مردم منطقه در پاسداری از آثار تاریخی گفت: مردم سردشت با غیرت برای خاک و کشور خود ایستاده‌اند و همواره در حفاظت از میراث فرهنگی پیشگام بوده‌اند.

در ادامه این برنامه، هیئت حاضر از برخی بنا‌های تاریخی سردشت از جمله مسجد تاریخی جامع و حمام تاریخی بیستون (حه‌مام کون) بازدید کرد.

همچنین اعضای هیئت در جریان بازدید از زمین پیشنهادی ساخت «موزه صلح» قرار گرفتند؛ طرحی که به گفته مسئولان و همراهی مردم محلی، با جدیت بیشتر در حال پیگیری است تا مراحل ساخت و بهره‌برداری آن هرچه سریع‌تر آغاز شود.