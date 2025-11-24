نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تسریع اجرای کامل طرح جی‌نَف در استان، گفت: توجه به اهمیت راهبردی این طرح در نظام عملیاتی پست و مسائل امنیتی قابل توجه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدمنان رئیسی با حضور سحرگاهی در اداره‌کل پست استان قم، از بخش‌های تجزیه و مبادلات، سالن آماده‌سازی مرسولات، مرکز توزیع، فضا‌های کاری پستچی‌ها و شیفت نیمه شب، بازید کرد و با پرسنل این اداره کل گفت‌و‌گو کرد.

وی پستچی‌ها را خط مقدم اعتماد مردم و اصلی‌ترین حلقه ارتباطی میان شهروندان و شبکه ملی پست برشمرده و گفت: بهبود شرایط شغلی پستچی‌ها ضروری است.

در این بازدید، مدیرکل پست استان قم نیز گزارشی از وضعیت عملیات پستی استان ارائه نموده و بر لزوم حمایت عملی از کارکنان، تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات عملیاتی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم تأکید نمود.

GNAF مخفف Geo Coded National Address File به معنی پایگاه نشانی ملی ژئوکد شده است که امکان بررسی و صحت‌سنجی یک نشانی فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می‌کند.

تسهیل و تسریع انواع خدمات شهری، مبادلات کالا، خدمات پستی و بررسی و رسیدگی به امور مردم، کاهش حضوری مردم در ادارات، کاهش بروکراسی اداری و به طور کلی تسریع در امور مردم، از جمله مزایای تمایز کد شناسایی اماکن است.