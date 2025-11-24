پخش زنده
رئیس پلیس آگاهی استان از رهایی دختری ۲۵ ساله از دست آدم رباها در عملیات کارآگاهان پلیس آکاهی استان مرکزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ " نورالدین ناظمی" در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در پی وقوع یک فقره آدم ربایی دختری ۲۵ ساله با معلولیت ذهنی و حرکتی در استان بوشهر در چندی پیش و ردیابی فرد ربوده شده در یکی از شهرهای استان مرکزی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان مرکزی قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: در ادامه تحقیقات فنی و تخصصی پلیس رد متهم گروگان گیر که قصد اخاذی از خانواده دختر ربوده شده را داشت در یکی از شهرهای استان مرکزی شناسایی و تحت مراقبت نا محسوس پلیس قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهی استان مرکزی اظهار داشت: سرانجام در عملیاتی منسجم و غافلگیرانه فرد گروگانگیر دستگیر و دختر ربوده شده آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.
سرهنگ ناظمی در پایان با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد خاطر نشان کرد: امروز پلیس به میزانی از توانمندی رسیده که هر گونه فعالیت مجرمانه بزهکاران را در کوتاهترین زمان کشف میکند.