مادران و همسران شهدا با وجود آسیب‌ های زیادی که دیده‌ اند همچنان الگوی صلابت و استقامت در جامعه هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران دیشب در گفتگوی ویژه خبری در صدا و سیمای خراسان رضوی با موضوع مادران و همسران شهدا گفت: بازنمایی رسانه ای مفهوم مادر شهدا نیازمند یک تغییر بنیادین است، مادر شهیدان تنها افراد مسن و گریان نیستند بلکه مولفه اصلی شخصیت آنها انتخاب آگاهانه است.

صدیقه خدیوی با اشاره به مفاهیم قرآنی افزود: در قرآن دو مفهوم «فی سبیل الله» به معنای «جان فدا کردن» و مفهوم «مرضات الله» به معنای «فدا کردن عزیزتر از جان» داریم که مفهوم دوم از جنس ایثار ابراهیمی است.

خدیوی تصریح کرد: «مادران شهدا و همسران شهدای ما معامله و ایثار ابراهیمی داشتند؛ که ارزشمندتر از جان فدا کردن است.»

وی رسالت مادران و همسران شهدا را رسالتی زینبی خواند و افزود: این عزیزان تنها سوگواری نکرده اند بلکه انتخابی آگاهانه داشته اند که این انتخاب برای نظام اسلامی پشتوانه و عقبه راهبردی بوجود آورده است.

خدیوی اظهار داشت: توسل به ائمه اطهار (ع) بویژه حضرت زهرا سلام الله علیها آرامش دهنده مادران و همسران شهدا بوده است.

مدیرکل بنیاد شهید خراسان رضوی با اشاره به لزوم تغییر مفهوم قهرمان واقعی در جامعه گفت: قهرمان واقعی مادری است که سه فرزندش شهید شده است و حاضر است نوه خردسالش را نیز در این راه تقدیم کند.

خدیوی خاطرنشان کرد: اگر مدعی شکست ناپذیری کشور هستیم به خاطر ایثارگری های مادران شهدا است چون دشمن می‌ داند در مواجهه با نظام اسلامی چه هزینه سنگینی باید بپردازد.

وی اظهار داشت: بعد از جنگ تحمیلی هشت ساله، بیش از ۱۶ هزار مادر شهید در استان داشتیم که هم اکنون تنها بیش از پنج هزار نفر در قید حیات هستند، یعنی بیش از یک سوم مادر شهدا را از دست داده ایم. بنابراین باید تاریخ شفاهی مادران شهدا را حفظ کنیم و بازنشر دهیم.

مدیرکل بنیاد شهید استان افزود: ضبط تاریخ شفاهی همه مادران شهدای استان انجام شده است اما بیش از این باید به مادران و همسران شهدا می‌پرداختیم.

خدیوی اضافه کرد: علاوه بر ضبط خاطرات شهدا، بنیاد در چاپ کتاب‌ ها در زمینه شهدا مشارکت داشته است، از نویسندگان حمایت کرده و در برگزاری یادواره‌ ها و جمع آوری خاطرات و اسناد شهدا کمک کرده است.

وی درباره نقشه راه بنیاد شهید برای ارتقای کیفیت خدمات و بهبود وضعیت رفاهی مادران و همسران شهدا نیز بیان کرد: هم اکنون همه مادران و همسران شهدا در استان دارای بیمه تکمیلی هستند و باید از ۱۰۰ درصد خدمات درمانی استفاده کنند که هنوز این امر به طور کامل تحقق نیافته است.

خدیوی با بیان اینکه طبق ضوابط باید پایش‌ های دوره‌ ای سلامت روان برای این عزیزان انجام شود، تصریح کرد: مادران و همسران شهدا با وجود آسیب‌ های زیادی که دیده‌ اند همچنان با صلابت هستند و تاب آوری بیشتری نسبت به سختی‌ ها دارند که می تواند الگویی برای سایرین باشد.

وی ادامه داد: این پایش‌ ها عمدتا جسمانی است و به صورت سالانه برگزار می شود و مراکزی برای پایش سلامت این عزیزان فعال است.

مدیرکل بنیاد شهید استان با بیان اینکه ۷۰۰ مادر شهید در استان داشته ایم که تنها فرزند ذکورشان شهید شده است، اظهار داشت: هنر باید بیشتر به اینگونه مادران بپردازد، نمی‌ توانیم فقط کلیشه‌ ای از مادران شهدا روایت کنیم بلکه باید از دریچه هنر باید به آن پرداخت.