پخش زنده
امروز: -
مردم سراسر کشور در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها - روز ملی شهدای گمنام - پیکرهای مطهر ۳۰۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس را تشییع کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مردم سراسر کشور در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها - روز ملی شهدای گمنام - پیکرهای مطهر ۳۰۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس را به آغوش گرفتند. آحاد مردم شهیدپرور پایتخت نیز به همراه جمعی از مسئولان لشکری و کشوری و خانوادههای معظم شهدا، پیکر مطهر ۱۰۰ شهید گمنام را از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج شهدا بدرقه کردند.
براساس این گزارش، همزمان با تهران، پیکرهای مطهر ۲۰۰ شهید گمنام دیگر در ۳۱ استان کشور بر دوش مردمی که دلشان به یاد شهدا میتپد، تشییع شدند.
تصاویر تشییع پیکر شهدای گمنام در برخی از استانهای کشور
استان مازندران: