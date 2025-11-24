مردم آذربایجان شرقی امروز غرق در ماتم و اندوه در سالروز شهادت بهانه آفرینش، حضرت صدیقه شهیده، فاطمه زهرا(سلام الله علیها) به سوگ نشسته اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مردم مؤمن و عاشق اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) در جای جای استان، با برپایی مراسم سوگواری ارادت خود را به بانوی دو عالم نشان می‌دهند.

مراسم عزاداری با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم و جوانان فاطمی در مساجد، حسینیه‌ها و تکایا برگزار شده است و عزاداران فاطمی برای پیروزی نهایی جبهه مقاومت انقلاب اسلامی و شکست دشمن صهیونیستی _آمریکایی دست به دعا برداشته اند و تعجیل در ظهور پسر فاطمه مهدی موعود(عج) را از درگاه خدای متعال می خواهند.

نوای مرثیه‌سرایی، مداحی و ذکر مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السللام) فضای شهر‌های استان را آکنده از معنویت و حزن کرده است و مردم با نوای «یا زهرا» به یاد مظلومیت و غربت حضرت فاطمه (سلام الله علیها) اشک می‌ریزند.

سخنرانان مراسم هم به بیان فضائل و مصائب این بانوی بزرگوار پرداخته اند و پیام‌های اجتماعی و اخلاقی نهفته در زندگی آن حضرت را برای حاضران تبیین کرده اند.

مردم ولایی و دلداده خاندان عصمت و طهارت، عزادار و سیاهپوش در شهر‌ها و روستا‌های آذربایجان شرقی با فریاد مظلومیت آن دردانه، اشک ماتم می‌ریزند. برخی شهرهای استان هم میزبان پیکر مطهر شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس هستند.

خیّران و دوستداران و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) در هیئت‌های عزاداری به نیّت حضرت زهرا (سلام الله علیها ) اقدام به توزیع نذورات خود بین مردم کرده اند. ده‌ها موکب نیز با برپایی ایستگاه صلواتی، از عزاداران حضرت فاطمه (سلام الله علیها) پذیرایی کرده اند.