آیین تشییع ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در آذربایجان غربی برگزار شد و فضای استان را آکنده از معنویت و یاد دلاوری‌های رزمندگان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم باشکوه تشییع پیکر ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در ارومیه برگزار شد و جمعی از مردم و مسئولان در این آیین معنوی حضور یافتند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی با اشاره به مشخصات شهدای تفحص‌شده گفت: یکی از این شهدا ۲۵ ساله بوده که در عملیات والفجر ۳ به فیض شهادت نائل آمده و پیکر پاکش در منطقه عملیاتی مهران کشف شده است. این شهید والا مقام قرار است در یکی از شهرک‌های صنعتی استان به خاک سپرده شود.

وی افزود: شهید دیگری که ۲۷ سال سن داشته و در عملیات کربلای پنج به شهادت رسیده، پیکرش در شلمچه تفحص شده و محل تدفین او شهر نازک علیای پلدشت تعیین شده است.

به گفته سردار وحیدی، پیکر شهید ۲۰ ساله‌ای نیز که در عملیات خیبر و در منطقه مجنون به شهادت رسیده، پس از تشییع در قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) آرام خواهد گرفت.

این مراسم معنوی بار دیگر فضای آذربایجان غربی را آکنده از عطر ایثار و یاد جانفشانی‌های رزمندگان دفاع مقدس کرد.