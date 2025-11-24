\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0628\u0627 \u0634\u06a9\u0648\u0647 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u062f\u0648 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u06af\u0645\u0646\u0627\u0645 \u0645\u06cc\u0647\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0632 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0645 \u0622\u0628\u0627\u062f \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0648 \u0628\u0627 \u062d\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646 \u0639\u0638\u06cc\u0645 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u0645\u0635\u0644\u0627\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af \u0627\u0644\u063a\u062f\u06cc\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u067e\u06cc\u062f\u0627 \u06a9\u0631\u062f.\n\n\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0647\u0632\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u063a\u06cc\u0648\u0631 \u0648 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u067e\u0631\u0648\u0631 \u062e\u0631\u0645\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0634\u0647\u0631\u060c \u0628\u0627 \u0633\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0632\u0646\u06cc \u0648 \u0646\u0648\u062d\u0647\u200c\u0633\u0631\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u0639\u0634\u0642 \u0648 \u0627\u0631\u0627\u062f\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0633\u0627\u062d\u062a \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0634\u0647\u062f\u0627 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\u0632\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0644\u0631 \u0628\u0627 \u06af\u0644 \u0645\u0627\u0644\u06cc(\u0622\u0626\u06cc\u0646 \u0633\u0646\u062a\u06cc \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646)\u060c \u062f\u0631 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u06cc \u0646\u0645\u0627\u062f\u06cc\u0646 \u0648 \u0631\u06cc\u0634\u0647\u200c\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0627\u0635\u06cc\u0644 \u0633\u0648\u06af\u0648\u0627\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u0627\u0631\u060c \u0648\u062d\u062f\u062a \u0648 \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc \u0639\u0645\u06cc\u0642 \u062e\u0648\u06cc\u0634 \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0648 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u06a9\u0634\u06cc\u062f\u0646\u062f.\n