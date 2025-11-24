پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: مرکز دیالیز ۴۰ تخته در مجموعه هلالاحمر استان، با هدف حمایت از سلامت انسانها و ارائه خدمات به بیماران، در حال ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛، هاشمی با اعلام این خبر افزود: انشاءالله با راهاندازی مرکز دیالیز بتوانیم حمایت از سلامت انسانها و تسکین آلام بشری را به معنای واقعی تحقق ببخشیم.
وی با بیان اینکه مرکز دیالیز جمعیت هلالاحمر مأمنی برای افرادی است که آسیبدیده هستند، خاطرنشان کرد: جمعیت هلالاحمر در حوزه بیماران کلیوی احساس کرد میتواند نقش مؤثری در خدمترسانی به این قشر داشته باشد.
هاشمی اضافه کرد: طی همکاری و ارتباطی که با مجموعه دانشگاه علوم پزشکی برقرار شده، پیشنهاد ساخت مرکز دیالیز در هلالاحمر مطرح و مجوزهای لازم برای اجرای مرکز دیالیز ۴۰ تخته در مجموعه جمعیت هلالاحمر اخذ شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: امیدواریم با پیگیریهای صورتگرفته در جمعیت هلالاحمر بتوانیم این مراکز را در سطح استان توسعه دهیم که این مهم نیازمند حمایت مسئولین است.
وی بیان کرد: این ظرفیت در جمعیت هلالاحمر وجود دارد که در حوزه سلامت پشتیبان خوبی برای دانشگاه علوم پزشکی باشد. خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی نیز این اعتماد را به جمعیت هلالاحمر دارد و مردم از این همافزایی و اقدامات مشترک دستگاهها رضایت دارند.
هاشمی با تأکید بر اینکه مرکز دیالیز در شهرستان ابهر نیز راهاندازی خواهد شد، گفت: هلالاحمر زنجان آمادگی دارد در شهرستان ابهر مرکز دیالیز را ایجاد کند و پس از آن این روند در دیگر شهرستانها نیز ادامه یابد.
وی در پایان از اعتماد رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، برای اجرایی شدن این طرح قدردانی کرد.