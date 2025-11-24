درخشش بانوی کاراته کای سبزواری در المپیک ناشنوایان
کاراته ایران در بخش کاتای تیمی بانوان هم به مدال نقره بازی های المپیک ناشنوایان دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس هیئت ورزشی ناشنوایان سبزوار گفت: سمیرا ابوالحسنی از سبزوار به همراه مهناز حسن زاده و مژده مردانی در فینال تیمی کاتای بانوان بازی های المپیک ناشنوایان، با تیمی از ژاپن رقابت کرد و با کسب امتیاز ۳۸.۳ به مقام نایب قهرمانی رسید.
علی قزی افزود: تیم کاتا بانوان با حضور در مرحله نخست مسابقات و با اجرای قدرتمند امتیاز ۳۸.۲ را کسب کرد و فینالیست شد.
قزی ادامه داد: فرحناز ارباب (سرمربی) در کنار شادی جعفرزاده (مربی) هدایت ملی پوشان کاراته را در توکیو بر عهده داشتند.
وی گفت: مدال نقره تیم کاتا بانوان سومین مدال کاراته و هجدهمین مدال کاروان ایران در بازی های المپیک است.
بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو آغاز شد و تا ۶ آذر ادامه دارد.