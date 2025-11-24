به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، همزمان با روز شهادت حضرت زهرا (س)، پیکر مطهر چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور پرشور گروه های مختلف مردم و مسئولان استان در میدان امام خمینی همدان تشییع شد.

در این مراسم باشکوه، جمعی از مسئولان استانی، خانواده‌های معظم شهدا، رزمندگان، مردم مومن و انقلابی همدان با چشمانی اشک‌بار به استقبال این مسافران بهشتی آمدند و با نوای صلوات، قرائت فاتحه و ذکر «یا حسین(ع)» شهدا را تشییع کردند و سپس شهدا در بوستان شهید «امیرگان» شهرک الوند و اردوگاه «فجر» کمیته امداد همدان به خاک سپرده شدند.

همچنین پیکر دو شهید نیز در بوستان «سلامت» شهر کرفس و بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) فامنین دفن می شوند و چهار پیکر دیگر نیز پس از مراسم به معراج شهدای تهران بازگردانده خواهند شد.

بنا به گفته سردار بهاریان، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان همدان، شهیدی که در بوستان شهید «امیرگان» کوی الوند تدفین خواهد شد، ۲۶ ساله و در عملیات والفجر ۳ به شهادت رسیده است؛ شهید مدفون در اردوگاه فجر ۱۸ ساله و از شهدای عملیات والفجر مقدماتی در فکه است؛ شهید مدفون در بوستان «سلامت» کرفس از شهدای ۲۰ ساله عملیات ایذایی والفجر ۸ در جزیره بوارین محسوب می‌شود و شهید مدفون در بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) فامنین، ۲۱ ساله و از شهدای عملیات محرم در شرهانی است.