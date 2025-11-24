پخش زنده
استاندار مازندران با قدردانی از نقش مؤثر مردم، نیروهای امدادی و رسانهها در مهار آتشسوزی جنگلهای الیت گفت: این موفقیت حاصل همکاری گسترده تمامی دستگاهها و حضور به موقع رسانهها بود.
مهدی یونسی استاندار مازندران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران با اشاره به پایان یافتن عملیات مهار آتشسوزی جنگلهای الیت گفت: تشکر ویژهای دارم از هیئت دولت که با تمام توان از استان حمایت کردند و از سردار ساجدینیا که به عنوان رئیس ستاد بحران کشور در منطقه حاضر شدند.
وی با اشاره به نقش بیبدیل رسانهها در این حادثه افزود: باید از رسانههای محلی و ملی بهویژه صداوسیما قدردانی کنم که اخبار لحظهبهلحظه این عملیات را پوشش دادند و نقش مهمی در آگاهیرسانی به موقع ایفا کردند.
استاندار مازندران گفت: امروز در نهمین روز آتشسوزی هستیم که با فرماندهی سردار ساجدینیا کنترل و مهار اولیه صورت گرفت و حضور نیروهای مردمی، امدادی و عملیاتی همچنان ادامه دارد.
یونسی با تقدیر از همه نیروهای درگیر در این عملیات تأکید کرد: این موفقیت بزرگ حاصل همدلی و همکاری همه جانبه مردم، دستگاههای اجرایی و نیروهای امدادی بود که در سایه آن توانستیم این حادثه را مدیریت کنیم.
استاندار در ادامه سخنان خود گفت: در حال حاضر اطفای اولیه انجام شده است، اما به دلیل احتمال شعلهور شدن مجدد آتش، نیروهای بومی، امدادی و عملیاتی در منطقه حضور دارند.
وی با اشاره به تداوم نظارت بر منطقه افزود: نیروها تا زمان اعلام پایان قطعی عملیات و اطمینان از عدم شعلهور شدن مجدد آتش، در الیت مستقر خواهند بود.
استاندار مازندران در پایان تأکید کرد: به زودی و پس از اطمینان کامل از مهار دائمی آتش، پایان رسمی عملیات را اعلام خواهیم کرد.