

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله رده بندی وزن منهای ۸۴ کیلوگرم مسابقات کاراته بازی‌های المپیک ناشنوایان امروز (دوشنبه ۳ آذر) برگزار شد. در این مبارزه ابراهیم پورکاشانی مقابل حریفی از ترکیه باخت و از کسب نشان بازماند.

پورکاشانی در حالی به کار خود پایان داد که در دور نخست برابر حریفی از مالی ۴ بر صفر صاحب برتری شد و در دومین مبارزه برابر حریفی از اوکراین ۵ بر صفر باخت و راهی مبارزه رده بندی شد.