به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در رقابت‌های این هفته که عصر یکشنبه در شهر‌های مختلف کشور برگزار شد سن‌ایچ ساوه با نتیجه ۴ بر یک برابر جوادالائمه شهرکرد به پیروزی رسید.

شهرداری دیگر نماینده شهر ساوه مهمان عرشیای شهر قدس بود و در پایان با قبول شکست ۳ بر ۲ از کسب امتیاز بازماند.

پالایشگاه شازند هم که در خانه میزبان پردیس قزوین بود با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل مهمان خود شکست خورد.

در جدول رده‌بندی مسابقات سن ایچ ساوه با ۲۴ امتیاز در جایگاه پنجم قرار دارد پالایشگاه امام خمینی شازند با ۱۲ امتیاز یازدهم است و شهرداری ساوه با کسب تنها ۷ امتیاز رتبه سیزدهم را به خود اختصاص داده است.

هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال یکشنبه نهم آذر در شهر‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.