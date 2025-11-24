پخش زنده
امروز: -
فوتسالیست های استان مرکزی یک پیروزی و دو شکست در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در رقابتهای این هفته که عصر یکشنبه در شهرهای مختلف کشور برگزار شد سنایچ ساوه با نتیجه ۴ بر یک برابر جوادالائمه شهرکرد به پیروزی رسید.
شهرداری دیگر نماینده شهر ساوه مهمان عرشیای شهر قدس بود و در پایان با قبول شکست ۳ بر ۲ از کسب امتیاز بازماند.
پالایشگاه شازند هم که در خانه میزبان پردیس قزوین بود با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل مهمان خود شکست خورد.
در جدول ردهبندی مسابقات سن ایچ ساوه با ۲۴ امتیاز در جایگاه پنجم قرار دارد پالایشگاه امام خمینی شازند با ۱۲ امتیاز یازدهم است و شهرداری ساوه با کسب تنها ۷ امتیاز رتبه سیزدهم را به خود اختصاص داده است.
هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال یکشنبه نهم آذر در شهرهای مختلف کشور برگزار میشود.