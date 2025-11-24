به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چرام گفت: روستای بلدان از توابع بخش مرکزی این شهرستان با ۱۴۰ خانوار ۳۵۰ نفر جمعیت دارد و کار مردم این روستا کشاورزی و دامداری است.

البرز پاسدار با بیان اینکه روستای بلدان یکی از مناطق قطب‌های کشاورزی شهرستان چرام است افزود: کاشت سبزی خورشتی از اوایل مرداد آغاز و برداشت این محصول نیز از مهرماه شروع و تا پایان آذر ماه ادامه دارد.

پاسدار با بیان اینکه برداشت سبزی خورشتی در سطح ۵۰ هکتار از اراضی حاصلخیز دشت چرام در حال اجرا است، اضافه کرد: پیش بینی می‌شود هزار و ۵۰۰ تن سبزی خورشتی از مزارع سبزی کاری شهرستان چرام برداشت شود.

وی با اشاره به اینکه خورشت سبزی برداشت شده علاوه بر تامین مصارف داخلی به شهرستان‌های کهگیلویه و بویراحمد و استان‌های همجوار حمل می‌شود ادامه داد: سبزی‌های تولید شده در مزارع سبزی کاری شهرستان چرام شامل گشنیز، اسفاج، تره، جعفری و شوید است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چرام ادامه داد: با توجه به این ظرفیت کشاورزی در شهرستان چرام به تامین تجهیزات مورد نیاز برای نگهداری و صنایع تبدیلی نیاز است.