پخش زنده
امروز: -
مسابقههای بین المللی قرائت قرآن کریم با حضور ۳۴ قاری از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به میزبانی دولت پاکستان در اسلامآباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقه های بین المللی قرائت قرآن کریم پاکستان به اهتمام وزارت امور مذهبی این کشور از امروز دوشنبه ۳ آذر مصادف با ۲۴ نوامبر به مدت چهار روز و به همت وزارت امور دینی این کشور برگزار میشود.
استاد غلام رضا شاه میوه اصفهانی داور بین المللی مسابقه های قرآن و عدنان مومنین خمیسه قاری بین المللی اعزامی از جمهوری اسلامی ایران در این دوره از رقابتهای قرائت قرآن کریم پاکستان، حضور دارند.
مراسم افتتاحیه مسابقه ها با حضور سردار یوسف وزیر امور مذهبی پاکستان در سالن اجتماعات محمدعلی جناح برگزار شد.
این رقابت ها بین ۶ گروه برگزار میشود و در پایان دو قاری از هر گروه برای مرحله بعدی انتخاب خواهند شد.
مرحله نیمه نهایی با انتخاب پنج شرکت کننده روز پنجشنبه برگزار میشود و مرحله نهایی نیز همان روز با رقابت سه نفر باقی مانده برگزار خواهد شد.
قاریان حاضر در این دوره از مسابقهها که تا ۸ آذر (۲۹ نوامبر) در اسلامآباد پایتخت پاکستان جریان دارد در دانشگاه ملی زبانهای خارجی این شهر با یکدیگر رقابت می کنند.
از جمله اهداف برگزاری این رویداد بینالمللی قرآنی تقویت پیوندهای فرهنگی و معنوی، برجسته کردن نقش پیوندهای فرهنگی و معنوی در خدمت به قرآن کریم و گسترش ارزشهای والای آن یعنی عشق، صلح و وحدت است.
عدنان مؤمنین نماینده کشورمان در این رقابت ها، فینالیست چهلوهفتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه و رتبه دوم رشته قرائت ترتیل بیست و هفتمین دوره جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت (شرکتکننده از دانشگاه علوم پزشکی آبادان) را در کارنامه خود دارد.