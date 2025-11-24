به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فینال وزن ۵۰ کیلوگرم مسابقات کاراته بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) برگزار شد. در این مبارزه، نهال زکی زاده در مصاف با حریف اوکراینی خود به برتری ۲ بر صفر دست یافت و نشان طلا را از آن خود کرد.

زکی زاده امروز در اولین مبارزه نماینده ترکیه را ۵ برصفر شکست داد. او در دومین مبارزه با حریفی از الجزایر با نتیجه ۵ بر ۳ به برتری رسید و فینالیست شد.

نشان طلا نهال زکی زاده ششمین نشان طلا کاروان ایران است. با این طلا، مجموع نشان های ایران به ۳۲ رسید.