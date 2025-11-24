تأکید استاندار لرستان بر تجهیز فوری مراکز حیاتی استان به برق اضطراری
استاندار لرستان بر تجهیز فوری مراکز حیاتی استان به برق اضطراری تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
سید سعید شاهرخی شامگاه یکشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان که با حضور معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به شعار پدافند غیرعامل با عنوان «تابآوری زیرساختی و پایداری اجتماعی» اظهار کرد: این شعار بهدرستی انتخاب شده و دارای مفهومی گسترده است که باید سرلوحه برنامه همه دستگاهها قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دشمن در شرایط حساس کنونی درصدد تخریب و اخلال در زیرساختهای کشور است، گفت: جنگ سایبری، خرابکاری در شبکه توزیع کالا و تحریک نارضایتیهای ناشی از تحریمهای ۴۰ ساله، بخشی از فشارهایی است که بر مردم تحمیل میشود.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت یاد شهدای هستهای، شهدای لرستان در پایگاه هوافضای سپاه و سایر نیروهای مسلح، به عملکرد ملت ایران در «جنگ ۱۲ روزه» اشاره کرد و افزود: آن دوره یکی از برهههای درخشان و افتخارآمیز کشور بود که همه ارکان نظام سربلند از آن بیرون آمدند.
شاهرخی با اشاره به جایگاه ویژه لرستان در پشتیبانی از چندین استان مرزی، تأکید کرد: موقعیت استراتژیک لرستان، عبور محورهای مواصلاتی مهم، خطوط لوله نفت و انرژی و سایر ویژگیهای منحصربهفرد، نیازمند نگاه متفاوت و توجه ملی است.
وی ادامه داد: به همین دلیل، این استان باید در اولویت پروژههای حیاتی کشور قرار گیرد.
استاندار با بیان اینکه توقف ۱۴۴ کیلومتری راهآهن شمال ـ جنوب در لرستان سرمایهگذاری عظیم ملی را با چالش مواجه کرده است، گفت: تکمیل این پروژه نهتنها برای لرستان، بلکه برای امنیت ملی و پدافند غیرعامل اهمیت ویژه دارد.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژههای آبی استان خاطرنشان کرد: مهار آبهای سرشار لرستان ضرورتی فوری است؛ چراکه خطر وقوع سیلهای ویرانگر مانند پلدختر و خوزستان همواره وجود دارد. به همین منظور، پروژههای سدسازی مانند سد معشوره، سد مخملکوه و سد آبسرده باید در اولویت اجرا قرار گیرد.
وی موضوع حقابه کوهدشت از سد سیمره را نیز یک مطالبه مهم و مرتبط با پدافند غیرعامل دانست و گفت: رسیدگی به مناطق مرزی زاگرس از مهاجرت و تخلیه جمعیت مرزی جلوگیری میکند و تأمین آب و رفاه مرزنشینان، خود پدافند غیرعامل است.
شاهرخی با درخواست از معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل و سردار جلالی برای توجه ویژه به پروژههای راهبردی لرستان تأکید کرد: استان باید تکلیف خود را در حوزه آب، راهآهن، سدها، توسعه کشاورزی و اشتغال مشخص کند.
استاندار لرستان همچنین با اشاره به ضرورت آمادهسازی پناهگاهها و زیرساختهای بهداشتی، بر آمادگی کامل در برابر تهدیدات احتمالی دشمن تأکید کرد و گفت: باید با قدرت در برابر دشمن ایستاد و برای صیانت از مردم تمام ظرفیتها را به کار گرفت.
وی ضمن تاکید بر تجهیز مراکز حیاتی و خدماترسان استان به برق اضطراری، از دستگاههای مربوطه خواست هرچه سریعتر نسبت به رفع نواقص موجود اقدام کنند.