پخش زنده
امروز: -
دبیر شورای هماهنگی مبازره با مواد مخدر کیش، گفت: برنامه های آموزشی با اولویت نوجوانان و جوانان در مدارس کیش دنبال می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سیدمرتضی اولادعلی، گفت: با بررسی شیوع شناسی اعتیاد، ضرورت آموزش های پیشگیرانه در حوزه دانش آموزان بیش از پیش به چشم می خورد.
او افزود: طرح نسل پاک، جزیره پاک با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش در جزیره کیش آغاز شده است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کیش، گفت: تاکنون با حضور روانشناسان متخصص، بیش از ۲۱۵ کارگاه تخصصی در ۲۶ مدرسه برگزار شده است.
سیدمرتضی اولادعلی خاطرنشان کرد: دانش آموزان در چهار گروه اول تا سوم ابتدایی، چهارم تا ششم ابتدایی، هفتم تا نهم و دهم تا دوازدهم تقسیم بندی شده اند و برای هر گروه سرفصل و درسهایی مشخص شده تا براساس درسنامه مباحث آموزشی منتقل شوند.
او افزود: دانشآموزان مسائل آموزشی را براساس مسائل روانشناسی و با استفاده از بازی، نقاشی، کارگاههای آموزشی، ساختن کاردستی و دیگر برنامه ها را فرا می گیرند.
اولادعلی افزود: استقبال خانوادهها از طرح نسل پاک، جزیره پاک بسیار خوب بوده و بسیار خوشحال هستیم که اولین گام را به خوبی برداشتیم.
او افزود: در کشور بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد سرقتهای خرد، ۶۵ درصد همسر آزاری ها، ۵۵ درصد طلاقها، ۵۰ درصد زندانیان، ۳۰ درصد کودک آزاری، ۲۰ درصد جرایم منکراتی ریشه در اعتیاد افراد دارند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر گفت: در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از مواد مخدر والدین آگاه نقش موثری در پیشگیری از غفلت فرزندانشان دارند.