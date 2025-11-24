به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و شیوع بیماری‌های ویروسی گفت: یکی از بیماری‌های ویروسی آنفلوانزاست و روند ابتلا به آن در منطقه کاشان و آران و بیدگل به ویژه در گروه‌های سنی کودکان و سالمندان در ماه گذشته، نسبت به مهر ماه افزایش داشته است.

مهدی دلاوری افزود: پیشگیری در ابتلا به آنفلوانزا در گروه‌های پرخطر ازجمله کودکان و سالمندان اهمیت خاصی دارد.

وی استفاده از ماسک در فضا‌های سربسته، شست و شوی مکرر دست‌ها با آب و صابون، رعایت فاصله فیزیکی و دست دادن را از اصول پیشگیری از بیماری آنفلوانزا و دیگر بیماری‌های حاد تنفسی برشمرد.

دلاوری به هم استانی‌ها توصیه کرد: استراحت در منزل و مصرف مایعات فراوان در زمان ابتلا و همچنین خودداری از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک را جدی بگیرند.