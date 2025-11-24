مصرف نامناسب آلوئه ورا موجب واکنش‌های آلرژیک پوستی، اسهال و درد شکمی می‌شود.

گیاه جاودانگی و معجزه گر، اما خطرناک

گیاه جاودانگی و معجزه گر، اما خطرناک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ پژوهش‌ها نشان می‌دهد برگ‌های این گیاه بیش ازصد نوع ترکیب فعال از جمله ویتامین A، C، E و گروه B، آنزیم‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها را در خود دارد.

آلوئه‌ورا خواص ضدالتهاب و آرام‌بخشی دارد که با مهار مسیر‌های التهابی در بدن، در کاهش درد و التهاب مؤثر است و خاصیت ضدخارش آن هم موجب تسکین گزیدگی حشرات می‌شود.

ژل آلوئه‌ورا به علت تحریک تولید کلاژن و سرعت‌بخشیدن به ترمیم، برای سوختگی‌ها و زخم‌ها استفاده می‌شود و می‌تواند با افزایش پروتئین‌های آنتی‌اکسیدانی، از پوست در برابر رادیکال‌های آزاد و اشعه محافظت کند.

مصرف خوراکی آلوئه‌ورا به بهبود هضم، کاهش رفلاکس و تسکین زخم معده هم کمک می‌کند و می‌تواند حرکات روده را افزایش دهد.

متخصصان هشدار می‌دهند مصرف نامناسب یا طولانی مدت آلوئه‌ورا می‌تواند موجب واکنش‌های آلرژیک پوستی، اسهال و درد شکمی شود و این گیاه ممکن است قند خون را کاهش دهد، بنابراین بیماران دیابتی با احتیاط از آن استفاده کنند.

آلوئه‌ورا با وجود فواید فراوان، یک درمان بی‌خطر برای همه نیست و کارشناسان توصیه می‌کنند، افراد قبل از مصرف خوراکی آن، به‌ویژه اگر داروی خاصی مصرف می‌کنند، با پزشک مشورت کنند.