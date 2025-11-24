در تاریخ دفاع مقدس، نام‌هایی هستند که هیچ‌گاه از حافظه مردم ایران پاک نمی‌شوند، یکی از آن نام‌ها، شهید علی چیت‌سازیان، فرمانده دلاور همدانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، هوش و ذکاوت شهید علی چیت سازیان که جوانی خود را در میدان های نبرد معنا کرد، در کسب فنون نظامی به قدری بود که در مدت کوتاهی به عنوان فرمانده نیرو‌های آموزشی و بعد هم فرمانده مرکز آموزش نظامی شد.

با آغاز جنگ تحمیلی با تشکیل لشکر انصارالحسین(ع) به عنوان فرمانده اطلاعات و عملیات این یگان برگزیده شد و در عملیات‌های همچون عملیات والفجر۲، والفجر ۵ و والفجر ۸ شرکت کرد.

سرانجام این سردار ملی و سرباز فداکار اسلام در روز چهارم آذر ۱۳۶۶ در هنگام انجام یک ماموریت گشت شناسایی در منطقه ماووت عراق به شهادت رسید.