به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، هوشنگ کریمی گفت: پرداخت غرامت‌ها آغاز شده و تا پایان آذر خسارت‌های تأییدشده به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

وی با بیان اینکه خشکسالی سال زراعی گذشته در سراسر استان کرمانشاه به‌صورت رسمی تأیید شده، گفت: بر این اساس، تمامی کشاورزان دیم‌کار استان مشمول دریافت غرامت هستند.

رئیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان کرمانشاه افزود: هفته گذشته مجوز پرداخت غرامت برای تمامی کشاورزانی که بیمه‌نامه دیم در اختیار دارند از تهران صادر شد و خوشبختانه روند پرداخت‌ها آغاز شده است.

وی تصریح کرد: تا‌کنون غرامت مربوط به ۵۰ هزار بیمه‌نامه شامل ۱۵۰ هزار قطعه مزرعه، در مجموع به میزان حدود ۱۵۰۰ میلیارد ریال به حساب کشاورزان واریز شده است.

کریمی ادامه داد: تا پایان ماه و شاید زودتر مابقی پرونده‌های خسارت نیز تعیین‌تکلیف و پرداخت خواهند شد.

وی با تاکید بر ضرورت تکمیل و صحت اطلاعات بهره‌برداران، گفت: کشاورزان عزیز باید هرچه سریع‌تر به مراکز خدمات جهاد کشاورزی حوزه فعالیت خود مراجعه و نسبت به ویرایش و اصلاح اطلاعات سامانه پهنه‌بندی اقدام کنند؛ زیرا مبنای صدور بیمه‌نامه‌ها و پرداخت غرامت، اطلاعات همین سامانه است.

کریمی در بخش دیگری از سخنانش به میزان اراضی تحت پوشش بیمه اشاره کرد و گفت: در سال زراعی گذشته ۴۲۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان بیمه شده بود و پیش‌بینی می‌کنیم امسال این میزان به حدود ۵۰۰ هزار هکتار برسد.

رئیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی با اشاره به وضعیت نامطلوب بارش‌ها در پاییز، افزود: تا این مقطع از سال زراعی، بارندگی‌های مناسبی در استان نداشته‌ایم و خشکسالی حادث شده است؛ بنابراین از کشاورزان درخواست می‌کنیم هرچه سریع‌تر برای انعقاد قرارداد کشت و بیمه اراضی خود به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.