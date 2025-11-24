بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای استان، وضعیت آلودگی هوا در شهر‌های تاکستان و محمدیه در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بر اساس آخرین گزارش‌های سامانه پایش کیفی هوا، وضعیت آلودگی هوا در دو شهر استان قزوین به مرحله هشدار رسیده است.

شاخص آلایندگی در محمدیه (۱۷۰) و تاکستان (۱۵۷) در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها قرار گرفته است.

همچنین، هوای مرکز استان، شهر قزوین، نیز با شاخص ۱۳۰ برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شده است.

اما شهرهای بوئین‌زهرا (۷۲) و الوند (۷۶) در محدوده قابل قبول قرار دارند.

مسئولان به عموم شهروندان، به ویژه افراد آسیب‌پذیر، توصیه کرده‌اند از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.