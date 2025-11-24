به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شاپور رمضانی افزود: محیط فیزیکی تأثیر مستقیمی بر کیفیت علم‌آموزی دارد، از طرفی دانشجویانی که در خوابگاه‌ها سکونت دارند، اغلب دسترسی محدودی به کتابخانه‌های مرکزی دارند؛ بنابراین، تجهیز سالن مطالعه مجاور محل سکونت، به یک ضرورت استراتژیک تبدیل شده است

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از انعقاد تفاهم نامه سه ساله‌ای با مشارکت یکی از خیران آموزش عالی و به منظور ارتقا سطح کیفی و تغییر سالن‌های مطالعه واقع در خوابگاه‌های دانشجویی سراسر کشور خبر داد و گفت: باتوجه به نقش موثر فضای فیزیکی مناسب برای مطالعه و علم آموزی دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی، این مهم بصورت تخصصی در دستور کار قرار گرفته است.

رمضانی گفت: در طرح فوق که به مدت سه سال به اجرا در خواهد آمد با نیازسنجی و برآورد کمبود‌ها و مشکلات سالن‌های مطالعه خوابگاه‌های دانشجویی در قالب مشارکت ۴۰ درصدی صندوق رفاه دانشجویان، ۳۰ درصدی خیر و ۳۰ درصد مشارکت مالی دانشگاه، سالن‌های مطالعه به نحو مطلوب تجهیز خواهند شد؛ بنابراین این پروژه بر پایه یک مدل مشارکتی منعطف بنا شده است که پایداری آن را تضمین می‌کند.

به گفته این مقام مسئول، این صندوق آمادگی دارد تقاضای دانشگا‌ها در زمینه تجهیز سالن‌های مطالعه را ارزیابی و در دستور کار قرار داده وگام موثری در بهبود و ارتقاء سطح خوابگا‌های دانشجویی بردارد.

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان با تاکید بر نقش فضای مناسب دانشجویی و اثرات آن در بهبود عملکرد علمی دانشجویان ابراز امیدواری کرد: با تداوم برنامه‌های مشارکت محور با کمک خیرین و نقش فعالانه صندوق و دانشگا‌ها همه ابعاد زیست بوم دانشجویی به سطح مطلوب ارتقاء یابد و دانشجویان دغدغه‌ای جز تحصیل نداشته باشند.