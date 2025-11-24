خانواده‌های شهدا با ایمان راسخ و صبر مثال‌زدنی خود، درس بزرگ مقاومت را به جامعه آموختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ فرماندار خورو بیابانک در دیدار با خانواده شهیدان شمسایی درمهرجان، گفت: پاسداشت راه شهدا و دلجویی از خانواده‌های آنان وظیفه همیشگی مسئولان است و با روحیه خدمت‌رسانی، می‌توان از این جایگاه ارزشمند قدرانی کرد.

علی اصغر ایرجی افزود: خانواده‌های شهدا برای مردم و مسئولان الگوی الهام‌بخش هستند و رسیدگی به مشکلات و مطالبه آنان همیشه در اولویت است.

سرهنگ دوم پاسدار عماد بهرامی با بیان اینکه دشمن همواره تلاش می‌کند ارزش‌های حقیقی انقلاب را کمرنگ نشان دهد، افزود: بصیرت، آگاهی و ادامه‌دادن مسیر شهدا بزرگ‌ترین سلاح ملت ایران در برابر جنگ نرم و هجمه‌های فرهنگی است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خوروبیابانک هم گفت: امنیت، اقتدار و آرامش امروز کشور مرهون خون پاک شهدا و ایثارگری خانواده‌هایی است که عزیزترین سرمایه خود را برای دفاع از ارزش‌ها تقدیم کرده‌اند.

شهید براتعلی شمسایی، سال ۶۴ در ۲۰ سالگی در منطقه سیدکان به شهادت رسید و شهید ابراهیم شمسایی هم سال ۶۱ در عملیات بیت المقدس سال در سن ۱۴ سالگی شربت شهات نوشید.