مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه اعلام کرد: طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» با استقبال کم‌نظیر شهروندان روبه‌رو شده و مؤدیان اکنون می‌توانند تعیین کنند مالیات پرداختی‌شان دقیقاً در کدام پروژه‌ عمرانی یا عام‌المنفعه هزینه شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، به گفتهٔ شیرزادی، تاکنون ۴۳۲۱ مؤدی در این طرح مشارکت داشته‌اند و از محل مالیات‌های آنان ۱۴۵ میلیارد تومان به ۲۳ پروژه اختصاص یافته که اعتبار ۹ پروژه به‌طور کامل تأمین شده است.

این پروژه‌ها شامل مدرسه ۱۵ کلاسه رهبری قصرشیرین، مدرسه ۹ کلاسه ویس‌القرن، سه بلوک خوابگاه پسران دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کارگاه آموزشی اسلام‌آباد غرب، دیواره صخره‌نوردی کرمانشاه و دبستان ۳ کلاسه زرور گیلانغرب است.

شیرزادی با تأکید بر اینکه مردم امروز نتیجه مالیات خود را «به‌طور مستقیم» در عمران، آموزش و رفاه استان می‌بینند، گفت شفافیت و مشارکت مردم، مهم‌ترین دستاورد این طرح است؛ طرحی که به باور او اعتماد عمومی و انگیزه پرداخت داوطلبانه مالیات را افزایش داده و مسیر تازه‌ای در تعامل دولت و مردم می‌گشاید.